"Бомба" в Офисе президента: под Запорожьем задержали минера-рецидивиста

Сообщается, что о ложном минировании сообщил 47-летний житель Васильевки, который ранее уже был судим за аналогичные преступления с предоставлением психиатрической помощи.

Накануне в Васильевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что с мобильного позвонил неизвестный, который представился "Апостолом" и сообщил, что Офис президента в Киеве якобы заминирован. Информация о минировании не подтвердилась

"Мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи. Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств. Псевдоминера задержали", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За так называемый "телефонный терроризм" грозит лишение свободы до шести лет, а за повторные действия - до восьми лет за решеткой.