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"Бомба" в Офисе президента: под Запорожьем задержали минера-рецидивиста

Автор: Сергей Новиков

В Запорожской области задержали минера-рецидивиста. На минувших выходных он сообщил о якобы минировании Офиса президента в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Сообщается, что о ложном минировании сообщил 47-летний житель Васильевки, который ранее уже был судим за аналогичные преступления с предоставлением психиатрической помощи.

Накануне в Васильевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что с мобильного позвонил неизвестный, который представился "Апостолом" и сообщил, что Офис президента в Киеве якобы заминирован. Информация о минировании не подтвердилась

"Мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи. Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств. Псевдоминера задержали", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За так называемый "телефонный терроризм" грозит лишение свободы до шести лет, а за повторные действия - до восьми лет за решеткой.

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Запорожская областьОфис президента