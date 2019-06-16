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Болтон повідомив, що Мадуро уклав оборонний контракт з РФ

Новини » Політика    16.06.2019 - 20:56
Болтон повідомив, що Мадуро уклав оборонний контракт з РФ
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон вважає, що контракт був необхідний для отримання постійної підтримки РФ

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро в травні 2019 року уклав оборонний контракт на суму 209 млн доларів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Болтона Twitter.

Болтон заявив, що Мадуро дуже неефективно розпоряджався ресурсами країни і в той час, коли в Венесуели тисячі людей голодували, він уклав військовий контракт.

"У травні, коли сотні тисяч венесуельців голодували, Мадуро заплатив Росії $209 млн за оборонний контракт з метою купити її постійну підтримку", - заявив Болтон.

Також він додав, що венесуельці хочуть справжнього демократичного лідерства, а не репресії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Болтон закликав кинути виклик зростанню військового впливу РФ в Арктиці. Під час виступу Болтон також повідомив, що з допомогою американської програми Polar Security Cutter вдасться замінити старіючий флот криголамів берегової охорони США, ця програма, наголосив радник, "прокладе шлях до відновлення американського лідерства в Арктиці, яким надто довго нехтували".

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Новини України Николас МадуроДжон Болтон
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