Болтон сумнівається в продовженні договору про наступальні озброєння

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник Трампа назвав СНО-3 недосконалим

Радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), який завершується на початку 2021 року, навряд чи буде продовжений. Про це він заявив на конференції у Вашингтоні, передає РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію.

Радник Трампа назвав документ збитковим.

"Він завершується в лютому 2021 року. Хоча ніяких рішень не було ухвалено, він навряд чи буде продовжений. Навіщо продовжувати недосконалу систему? Щоб просто сказати, що у вас є договір?" - сказав Болтон.

Він підкреслив, що договір від початку був недосконалийм оскільки не регулює тактичну ядерну зброю малої дальності та російські системи доставки боєзарядів.

Зазначимо, СНО-3 був підписаний Москвою і Вашингтоном у 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після набуття ним чинності й надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ВБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБю

Нагадаємо, в квітні Росія і США провели в Швейцарії засідання Двосторонньої консультативної комісії з виконання Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.