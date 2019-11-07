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Болтон согласился дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Новости » Политика     07.11.2019 - 22:23
Болтон согласился дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа
Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Болтон согласился дать показания при одном условии

Бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон согласился выступить в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, если федеральный суд решит, что бывшие и нынешние советники американского президента не обладают иммунитетом перед повестками о даче показаний в законодательном органе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Washington Post.

Издание сообщает, что Болтон ответит согласием на вызов демократами в Конгресс США, если суд в Вашингтоне, рассматривающий дела бывшего юридического консультанта Белого дома Дональда Макгана и бывшего заместителя помощника президента США по нацбезопасности Чарльза Каппермана, которые также были вызваны в Конгресс, решит, что законодатели обладают такими полномочиями.

Белый дом запретил своим бывшим сотрудникам подчиняться повесткам Конгресса США. Таким образом, суд должен решить, обладает ли законодательный орган прерогативой в данном вопросе.

Судебные слушания по существу по указанным делам, рассматриваемым отдельно, начнутся не ранее декабря, поэтому, как отмечает издание, неизвестно, когда Болтон может предстать перед членами Конгресса США.

Напомним, в конце декабря демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтон должен был дать показания сегодня, 7 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в США назвали имя предположительного сотрудника спецслужб, который подал жалобу на телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом. Информатором является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжон Болтонимпичмент
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