Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Фото: Путин и Трамп (kremlin_ru)

Трамп неоднократно заявлял, что хочет заключить крупную сделку с РФ

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон рассказал, что не знал чего ожидать от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным. Речь идет о встречи в Хельсинки в 2018 году.

Об этом сообщает ABC News.

По словам Болтона, Путин тщательно готовится к встречам в отличие от Трампа, по этому никто не знал, что может сказать американский лидер.

"В любой момент мы не знали, что он скажет. Теперь, как оказалось, и об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми", - сказал Болтон.

Также он добавил, что Трамп неоднократно заявлял, что хочет заключить с Россией крупную сделку в области контроля над вооружениями, однако президент никогда конкретно не обсуждал это соглашение с РФ.

"У нас никогда не было конкретных разговоров о том, что это может быть, каковы будут последствия - вопросы, которые чрезвычайно сложны для любого человека. Это трудно для любого президента, который приходит. Но чтобы изучить проблемы и быть готовым обсуждать их, вы должны подготовиться. А этого, боюсь, слишком часто просто не было", - заявил Болтон.

Отметим, в 2021 году истекает срок действия договора СНВ-3 между РФ и США. Однако 22-23 июня должны состояться российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности. Ожидается, что одной из тем переговоров станет вопрос продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

Напомним, Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа заявив, что у нынешнего президента, в частности, нет стратегий по России и Китаю.

Также РБК-Украина писало, что 23 июня должна выйти книга воспоминаний Джона Болтона о его пребывании в Белом доме, Дональд Трамп уже пригрозил ему уголовной ответственностью в случае, если мемуары будут опубликованы.

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Автор: Андрей Козловский