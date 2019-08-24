Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского завода, - WSJ

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Издание сообщает, что сейчас сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.

"Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", - сказал один из чиновников, добавив, что это является частью стратегии нацбезопасности.

По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

Напомним, ранее СБУ не допустила окончательную продажу контрольного пакета акций запорожского предприятия "Мотор Сич" в Китай. С этой целью следователи СБУ обратились в суд с просьбой об аресте около 56% акций компании, которая в итоге была удовлетворена. Арест произошел в рамках расследования, которое СБУ проводит из-за продажи пакета акций запорожского предприятия известному китайскому миллиардеру Ван Цзину. Дело возбуждено по статье "диверсия", одной из санкций которой является конфискация имущества обвиняемого. Таким образом, итогом данного расследования может стать переход контроля над "Мотор Сич" государству.