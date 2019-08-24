Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського заводу, - WSJ

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", так як це може дати Пекіну важливі оборонні технології. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників Білого дому.

Видання повідомляє, що зараз співробітники американської Ради національної безпеки і посольства у Києві працюють над організацією зустрічі Болтона з керівником підприємства.

"Ми збираємося поговорити з українцями про амбіції Китаю і про те, що ми думаємо з приводу того, що замишляє Китай", - сказав один з чиновників, додавши, що це є частиною стратегії нацбезпеки.

За даними WSJ, в даний час розглядається питання продажу українського підприємства групи компаній, серед яких Beijing Skyrizon Aviation.

Нагадаємо, раніше СБУ не допустила остаточну продаж контрольного пакету акцій запорізького підприємства "Мотор Січ" в Китай. З цією метою слідчі СБУ звернулися до суду з проханням про арешт близько 56% акцій компанії, яка в підсумку була задоволена. Арешт відбувся в рамках розслідування, яке СБУ проводить з продажу пакета акцій запорізького підприємства відомому китайському мільярдерові Ван Цзину. Справу порушено за статтею "диверсія", однією з санкцій якої є конфіскація майна обвинуваченого. Таким чином, підсумком даного розслідування може стати перехід контролю над "Мотор Січ" державі.