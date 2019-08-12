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Болтон закличе Британію посилити позицію щодо Ірану та Китаю

Новини » Політика    12.08.2019 - 01:36
Болтон закличе Британію посилити позицію щодо Ірану та Китаю
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник президента США прибув до Лондона з дводенним візитом

У Велику Британію у неділю, 11 серпня, прибув із дводенним візитом радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який має намір закликати британську владу посилити позицію щодо Ірану та китайської телекомунікаційної компанії Huawei. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, очікується, що Болтон закличе Велику Британію тісніше координувати політику щодо Ірану з політикою Вашингтона.

Також важливе місце на переговорах Болтона в понеділок і вівторок займатиме Brexit.

Як зазначає агентство, Білий дім намагається зміцнити відносини з урядом нового британського прем'єра Бориса Джонсона після напружених стоснків Трампа з колишнім прем'єром Терезою Мей.

Багато дипломати очікують, що Лондон буде все більше залежати від США напередодні виходу Британії з Євросоюзу.

Нагадаємо, Велика Британія вирішила приєднатися до військово-морської місії Сполучених Штатів Америки із забезпечення безпеки судноплавства в Перській затоці.

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