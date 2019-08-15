Болтон обвинил Россию в краже американских технологий

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

По мнению советника Трампа, РФ создает новое гиперзвуковое оружие на основе технологий, похищенных у США

Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Соединенных Штатов. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на The Voice of America.

Комментируя взрыв на морской платформе под Северодвинском 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания, Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.

В то же время, по его словам, данный инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то там явно пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", - заявил Болтон.

Он добавил, что такие возможности России и вероятность того, что другие страны получат данные технологии, остаются проблемой для США и их союзников.

Напомним, в США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области России, который произошел на прошлой неделе, был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты, но пока не уверены, был ли это ядерный взрыв.