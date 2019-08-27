Болтон анонсировал свой визит в Украину

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

Конкретных дат посещения Украины и состава делегации советник Трампа не уточнил.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7.Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон.

Он также заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил Болтон.

Отметим, согласно совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции, встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Ее организацией будут заниматься Германия и Франция

Напомним, по информации СМИ, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии, и сейчас сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.