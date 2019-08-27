Болтон анонсував свій візит в Україну

Радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував свій візит до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Конкретних дат відвідування України і складу делегації радник Трампа не уточнив.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) провів продуктивні зустрічі в Біарріці на G7.Я з нетерпінням чекаю на мої майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві", - написав Болтон.

Він також заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо реформи і бачення створення більш сильної і процвітаючої України", - зазначив Болтон.

Зазначимо, відповідно до спільної декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції, зустріч у нормандському форматі зі врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже найближчими тижнями. Її організацією будуть займатися Німеччина та Франція

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", оскільки це може дати Пекіну важливі оборонні технології, і зараз працівники американської Ради національної безпеки та посольства у Києві працюють над організацією зустрічі Болтона з керівником підприємства.