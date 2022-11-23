ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Болсонару оспаривает результат выборов президента Бразилии, которые он проиграл - СМИ

Новина українською →
Бразилия, Среда 23 ноября 2022 04:43
Болсонару оспаривает результат выборов президента Бразилии, которые он проиграл - СМИ Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасио Луле да Силве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters

Издание пишет, что в жалобе Болсонара отмечает, что некоторые голоса должны быть "признаны недействительными".

"В старых моделях машин для голосования были признаки серьезных сбоев, которые порождают неопределенность и делают невозможным проверку полученных результатов", - говорится в жалобе.

Однако жалоба не прогнозирует успеха, потому что победа Лулы да Силвы была признана Высшим избирательным судом страны и международным сообществом.

"Бразильская партия социал-демократии, традиционный соперник Болсонара и его политической силы, назвала жалобу "бессмысленной", написав, что ей будут сопротивляться "институты, международное сообщество и бразильское общество", - пишет издание.

Тем не менее, журналисты отмечают, что такая ситуация может придать новые силы протестному движению, которое отказывается признавать результаты выборов.

Отметим, что Болсонару официально еще не признал своего поражения, но уполномочило правительство начать процедуру передачи полномочий.

Напомним, что в Бразилии 31 октября завершились выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему