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Большую часть Украины накроют осадки: погода на 14 декабря

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 14 декабря, в большинстве регионов Украины прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Это связано со средиземноморским циклоном JUSTUS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, температурный фон пока существенно не изменится. В целом на этой неделе снова будет преобладать влажная и облачная погода с не очень низкими температурами.

Ночью обещают умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако они обойдут восток и юго-восток. А в северо-восточной части местами гололедица.

Днем будет без существенных осадков. В северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом. В западных областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 2 до 3 градусов мороза. В Карпатах - 2-7 мороза. А на юге страны днем ​​будет +1...+6 градусов. В Крыму ночью без осадков, днем ​​дождь, а температура воздуха ночью жостигнет +1...+6, днем ​​- 3-8 градусов тепла.

Напомним, погода в Украине к концу следующей недели может принести снег, местами незначительный, а местами может выпасть до полуметра и даже больше снежного покрова.

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