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Більшу частину України накриють опади: погода на 14 грудня

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 14 грудня, у більшості регіонів України прогнозують опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Це пов'язано із середземноморським циклоном JUSTUS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

За даними синоптиків, температурний фон поки що істотно не зміниться. Загалом цього тижня знову переважатиме волога та хмарна погода з не дуже низькими температурами.

Вночі обіцяють помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Однак вони обійдуть і південний схід. А в північно-східній частині місцями ожеледиця.

Вдень буде без істотних опадів. У північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ із мокрим снігом. У західних областях на дорогах ожеледь.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься від 2 до 3 градусів морозу. У Карпатах - 2-7 морозу. А на півдні країни вдень буде +1...+6 градусів. У Криму вночі без опадів, вдень дощ, а температура повітря вночі сягне +1...+6, вдень - 3-8 градусів тепла.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця наступного тижня може принести сніг, подекуди незначний, а подекуди може випасти до півметра і навіть більше снігового покриву.

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