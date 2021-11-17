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На "Большой стройке" работает более 9 тыс. единиц дорожной техники, - "Укравтодор"

Автор: Наталия Гурковская

Программа президента Владимира Зеленского “Большая стройка”, которая направлена на инфраструктурное развитие страны, запустила масштабный рост дорожной отрасли. На объектах программы задействовано более 9 тыс. единиц дорожной техники, а 80% производимого в стране щебня идет на строительство дорог.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы "Укравтодора" Андрея Ивко на "MINTRANS Forum 2021".

Всего в программе задействовано 6080 единиц спецтехники и 3150 единиц автотранспортной техники. По словам Ивко, с началом "Большой стройки" дорожные компании обновили 53% техники, которая у них сейчас есть.

Помимо масштабного восстановления парка дорожной техники, президентская программа способствовала развитию украинских производителей стройматериалов.

"Если к 2019 году мы фиксировали, что 60% стройматериалов идет на жилищное строительство, то сегодня мы фиксируем, что уже 80% щебня, производимого в стране, идет на дорожное строительство. И это в тот момент, когда потребность щебня увеличилась втрое", - заявил Ивко.

Заместитель руководителя "Укравтодора" добавил, что, благодаря локализации производства, компании-производители дают толчок развитию внутреннего продукта и смежных отраслей.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за период с 2019 года до конца 2021 года будет обновлено 13 тыс. км дорог, в планах до конца 2024 года - сделать 24 тыс. км.

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Большая стройка