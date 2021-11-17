На "Великому будівництві" працює більше 9 тис. одиниць дорожньої техніки, - "Укравтодор"

Загалом у програмі задіяно 6080 одиниць спецтехніки та 3150 одиниць автотранспортної техніки. За словами Івка, з початком "Великого будівництва" дорожні компанії оновили 53% техніки, яка у них зараз є.

Окрім масштабного відновлення парку дорожньої техніки, президентська програма сприяла розвитку українських виробників будматеріалів.

"Якщо до 2019 року ми фіксували, що 60% будматеріалів йде на житлове будівництво, то сьогодні ми фіксуємо, що вже 80% щебню, виробленого в країні, йде на дорожнє будівництво. І це в той момент, коли потреба щебні збільшилась утричі", - заявив Івко.

Заступник керівника "Укравтодору" додав, що завдяки локалізації виробництва компанії-виробники дають поштовх розвитку внутрішнього продукту та суміжних галузей.