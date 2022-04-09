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Большой бизнес должен подтвердить европейский выбор Украины, - SCM

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 14:47
Большой бизнес должен подтвердить европейский выбор Украины, - SCM Фото: Наталья Емченко (пресс-служба SCM)
Автор: Артем Горовенко

Бизнес должен подтвердить европейский вектор развития страны и сделать все возможное для быстрой и успешной интеграции украинской экономики в единое европейское пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталью Емченко в интервью "Украина24".

"Одним из элементов и признаков победы будет интеграция Украины в Европейский Союз. Это будет означать, что украинская экономика должна трансформироваться, должна принять и провести внутри себя реформы. А украинский бизнес должен подтвердить, что поддерживает интеграцию украинских рынков с европейскими", - сообщила Емченко.

Она подчеркнула, что компания SCM как крупнейший национальный инвестор, и ее владелец Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор, однозначно подтверждает и поддерживает европейский вектор развития Украины.

"Мы совершенно точно готовы конкурировать на европейских рынках. Мы уже это делаем. Мы совершенно точно готовы менять себя, инвестировать в наши предприятия и т.д., продолжать инвестировать, для того чтобы соответствовать европейским правилам и стандартам. И мы совершенно точно готовы поддерживать внутри Украины необходимые реформы", - отметила Емченко.

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