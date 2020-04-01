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Більшості українців заощаджень вистачить не більше ніж на місяць

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 12:37
Більшості українців заощаджень вистачить не більше ніж на місяць
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі втрати роботи через карантин дві третини українців залишаться без коштів

Майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, при умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 16% респондентів зазначили, що їм вистачить заощаджень на строк до двох місяців, 7% - до трьох місяців, 6% - до півроку, 3% - до року і більше.

Більшості українців заощаджень вистачить не більше ніж на місяць

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, запровадженого через епідемії коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалося, а 10% втратили роботу через карантин.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, станом на кінець березня 77% українців будуть намагатися економити через епідемії коронавірусу і введений карантин.

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