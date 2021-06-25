Большинство жителей юга и востока Украины не считает ее независимой, - опрос

Накануне Дня Конституции украинцев спросили о том, насколько реализованы основные принципы Конституции, которая определяет Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство.

Согласно результатам опроса, 67% украинцев считают, что Украина является суверенным государством (отрицательный ответ дали 26%), независимой называют ее 56% респондентов (не считают независимой - 39,5%). 60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством (отрицательный ответ дали 33%).

Если суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов - от 83% на Западе страны до 50% - на Востоке, то независимой - большинство жителей только Западного и Центрального регионов (соответственно 80% и 58%). Большинство жителей Южного и Восточного регионов (соответственно 58% и 56%) ее таковой не считают.

При этом по всем показателям лучше оценивается реализация конституционных принципов жителями Западного региона, хуже всего - жителями Восточного и Южного регионов. Чем моложе респонденты, тем лучше они оценивают реализацию конституционных принципов.

Исследование провели с 11 по 16 июня 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.