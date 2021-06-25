Більшість жителів півдня і сходу України не вважає її незалежною, - опитування

Напередодні Дня Конституції українців запитали про те, наскільки реалізовані основні принципи Конституції, яка визначає Україну як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу.

Згідно з результатами опитування, 67% українців вважають, що Україна є суверенною державою (негативну відповідь дали 26%), незалежною називають її 56% респондентів (не вважають незалежною - 39,5%). 60% опитаних дотримуються думки, що Україна є демократичною державою (негативну відповідь дали 33%).

Якщо суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів - від 83% на Заході країни до 50% - на Сході, то незалежною - більшість жителів тільки Західного і Центрального регіонів (відповідно 80% і 58%). Більшість жителів Південного і Східного регіонів (відповідно 58% і 56%) її такою не вважають.

При цьому за всіма показниками краще оцінюється реалізація конституційних принципів жителями Західного регіону, найгірше - жителями Східного і Південного регіонів. Чим молодші респонденти, тим краще вони оцінюють реалізацію конституційних принципів.

Дослідження провели з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.