Большинство жителей Швеции выступают за вступление в НАТО

Большинство жителей Швеции выступает за вступление страны в НАТО. Поддержка членства в Альянсе резко выросла за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно данным опроса института Novus, 51% шведов высказались за вступление в НАТО. На прошлой неделе за членство в Альянсе выступали 45% жителей страны.

Как отметил директор Novus Торбьорн Сьостром, поддержка вступления страны в НАТО среди шведов растет. По его словам, жители верят, что это произойдет одновременно с Финляндией.

"Если Финляндия присоединится к НАТО, то 64% опрошенных шведов заявили, что выступают за вступление", - отмечает издание.