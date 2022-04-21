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Большинство жителей Швеции выступают за вступление в НАТО

Фото: большинство жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Большинство жителей Швеции выступает за вступление страны в НАТО. Поддержка членства в Альянсе резко выросла за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным опроса института Novus, 51% шведов высказались за вступление в НАТО. На прошлой неделе за членство в Альянсе выступали 45% жителей страны.

Как отметил директор Novus Торбьорн Сьостром, поддержка вступления страны в НАТО среди шведов растет. По его словам, жители верят, что это произойдет одновременно с Финляндией.

"Если Финляндия присоединится к НАТО, то 64% опрошенных шведов заявили, что выступают за вступление", - отмечает издание.

Напомним, в Финляндии вопрос о членстве в НАТО в настоящее время обсуждается депутатами.

Отметим, вступление Финляндии в НАТО поддерживает подавляющее большинство жителей страны.

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