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Большинство жителей Грузии поддерживают неприсоединение к санкциям против РФ, - опрос

Фото: большинство жителей Грузии поддерживают неприсоединение к санкциям против РФ (flickr)
Автор: Мария Кучерявец

Более чем половина жителей Грузии утверждают, что власть сделала правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России, которые были введены из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Так, 64% респондентов поддержали такую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного грузинской компанией GORBI.

Указано, что опрос проводился по заказу проправительственного грузинского телеканала "Имеди".

Вопрос, на который предлагалось ответить респондентам, звучал так: "Правительство "Грузинской мечты" не присоединилось к экономическим санкциям, введенным против России. По вашему мнению, этот шаг правительства был правильным или нет?".

На каком 64% респондентов выбрали вариант ответа "правильный шаг", 30,4% сказали, что это решение было неправильным, а - 5,2% затруднились ответить.

Также, по результатам опроса, из респондентов, которые поддерживают крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", 25% заявили, что власть поступила правильно.

У участников опроса также спросили, согласны ли они с "суждением о том, что Грузии не следует ввязываться в военный конфликт, потому что это единственная возможность для страны избежать войны сейчас и в будущем и продолжить стабильное развитие?"

На какое 76, 5% ответили, что "согласны", 19, 6% - "не согласны", а 3,9% респондентов не смогли ответить.

Известно, что опрос был проведен 10-16 марта. В масштабах Грузии по телефону было опрошено 1008 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину грузинское правительство решило не присоединяться к санкциям Запада против России, но заявило выделении одного млн лари (320 тысяч долларов) для гуманитарной помощи Украине.

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