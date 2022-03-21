Більшість жителів Грузії підтримують неприєднання до санкцій проти РФ, - опитування

Вказано, що опитування проводилося на замовлення проурядового грузинського телеканалу "Імеді".

Питання, на яке пропонувалося відповісти респондентам, звучало так: "Уряд "Грузинської мрії" не приєднався до економічних санкцій, запроваджених проти Росії. На вашу думку, цей крок уряду був правильним чи ні?".

На яке 64% респондентів обрали варіант відповіді "правильний крок", 30,4% сказали, що це рішення було неправильним, а - 5,2% важко відповісти.

Також, за результатами опитування, з респондентів, які підтримують найбільшу опозиційну партію країни "Єдиний національний рух", 25% заявили, що влада вчинила правильно.

В учасників опитування також запитали, чи згодні вони з "судженням про те, що Грузії не слід вплутуватися у військовий конфлікт, тому що це єдина можливість для країни уникнути війни зараз і в майбутньому і продовжити стабільний розвиток?"

На яке 76, 5% відповіли, що "згодні", 19, 6% - "не згодні", а 3,9% респондентів не змогли відповісти.

Відомо, що опитування було проведено 10-16 березня. У масштабах Грузії телефоном було опитано 1008 респондентів. Похибка становить +/- 3%.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну грузинський уряд вирішив не приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії. Натомість заявив виділення одного млн ларі (320 тисяч доларів) для гуманітарної допомоги Україні.

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