Большинство украинцев уже заметили, как "Большая стройка" изменила дороги, - опрос

41% опрошенных отметили, что при президенте Владимире Зеленском, который инициировал программу "Большая стройка", в Украине уже построено и отремонтировано дорог больше, чем при любом другом президенте.

Уверенных в том, что при Порошенко ремонтировали больше - всего 9%, при Януковиче и Кучме – по 7%, при Кравчуке - 2% и 1% - при Ющенко.

В том, что состояние дорог улучшилось, 36% респондентов увидели заслугу именно Президента. 33% считают, что это стало результатом действий местных властей, 8% - усилий Мининфраструктуры и Укравтодора, 2% - Верховной рады и 1% - премьер-министра.

Кроме этого, увеличение количества строительства объектов социальной инфраструктуры, которое также проходит в рамках "Большой стройки", отметили 29% украинцев.

Опрошенные поддержали также инициативу Владимира Зеленского о введении ипотечной программы со ставкой 7%. За высказались 46% опрошенных.

Опрос проводился по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). В ходе него было опрошено 3 тыс. граждан Украины старше 18 лет. Ошибка репрезентативности не превышает 1,8%.