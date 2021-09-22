Більшість українців уже помітили, як "Велике будівництво" змінило дороги, - опитування

41% опитаних відзначили, що за президенства Володимира Зеленського, який ініціював програму "Велике будівництво", в Україні уже відремонтували і збудували доріг більше, ніж за будь-якого іншого президента.

Впевнених у тому, що за Порошенка ремонтували більше - лише 9%, за Януковича і Кучми - по 7%, за Кравчука - 2% і 1% - за Ющенка.

У тому, що стан доріг покращився, 36% респондентів побачили заслугу саме президента. 33% вважають, що це стало результатом дій місцевої влади, 8% - зусиль Мінінфраструктури та Укравтодору, 2% - Верховної ради і 1% - прем'єр-міністра.

Крім цього, збільшення кількості будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, яке також проходить в рамках "Великого будівництва", відзначили 29% українців.

Опитані підтримали також ініціативу Володимира Зеленського про введення іпотечної програми зі ставкою 7%. За висловилися 46% опитаних.

Опитування проводилося за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В ході нього було опитано 3 тис. громадян України віком від 18 років. Помилка репрезентативності не перевищує 1,8%.