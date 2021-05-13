Большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум, - социолог

Комментируя результаты обнародованного накануне исследования, которое его компания провела в конце апреля, социолог напомнил, что 77% жителей поддерживают референдум против распродажи сельскохозяйственной земли, а 75% - намерены принять участие в нем.

"Мы спросили очень четко - как бы вы проголосовали на референдуме с такого вопроса: "поддерживаете ли вы введение в Украине рынка купли/продажи земель с/х назначения?" И мы видим, что за введение рынка земли проголосовали бы 36%, против 64%. Две трети против, треть - за", - констатировал Антипович.

По его словам, украинцев особенно пугает намерение позволить покупку украинской земли иностранным гражданам и компаниям - против этого выступают 79% процентов опрошенных.

"Страх, что землю выкупят иностранцы является одним из основных факторов, которые вызывают большое сопротивление или большую не поддержку украинцами идеи распродаже земли, и здесь нет разницы между жителями Запада или Востока, или с респондентами разных возрастных категорий", - подытожил социолог.