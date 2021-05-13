Більшість українців виступають проти продажу землі й за референдум, - соціолог

Коментуючи результати оприлюдненого напередодні дослідження, яке його компанія провела наприкінці квітня, соціолог нагадав, що 77% мешканців підтримують референдум проти розпродажу сільськогосподарської землі, а 75% - мають намір взяти учать у ньому.

"Ми запитали дуже чітко - як би ви проголосували на референдумі з такого питання: "Чи підтримуєте ви запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель с/г призначення?" І ми бачимо, що за запровадження ринку землі проголосували б 36%, проти - 64%. Дві третини проти, третина - за", - констатував Антипович.

За його словами, українців особливо лякає намір дозволити купівлю української землі іноземним громадянам та компаніям – проти цього виступають 79% відсотків опитаних.

"Страх, що землю викуплять іноземці є одним із основних факторів, які спричиняють великий спротив або ж велику непідтримку українцями ідеї розпродажу землі, і тут немає різниці між мешканцями Заходу чи Сходу, чи респондентами з різних вікових категорій", - підсумував соціолог.