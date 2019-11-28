Большинство украинцев не видят успехов новой власти в ключевых вопросах

Большинство украинцев считают, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Оценивая успешность новой власти в деле разрешения конфликта на Донбассе, 51% считают, что она справляется не успешно, 40% - успешно. В начале ноября эти показатели были таковы: 44% на 46%.

Оценивая успешность новой власти в деле борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, 70% не видят успехов, 22% - считают, что успехи есть.

Половина украинцев (47%) считают, что новая власть преуспела в обеспечении свободы слова, 44% - что не успешна. В начале ноября ситуация была такая: чуть больше половины (55%) видели успехи в обеспечении свободы слова, более трети (36%) были не согласны с этим.

Большинство опрошенных не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (таких 71%), отмечают успех только 17%. Такая же ситуация была и в начале ноября.

Кроме того, 75% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 16% - видят.

Также 46% участников исследования не видят успехов в деле решения проблемы надежного снабжения газом Украины и его транзита в Европу, 28% - видят.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, (computer-assisted telephone interviews) по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в течение осени доля тех, кто относится к президену Владимиру Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.