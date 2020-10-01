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Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19

Киев, Четверг 01 октября 2020 14:54
Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19
Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Часть граждан считают статистику завышенной, часть - заниженной

В сентябре 2020 года большинство украинцев (57%) в целом не доверяют официальной статистике о количестве инфицированных COVID-19. При этом 34% считают, что эти данные преувеличивают число зараженных, а 23% - потому что приуменьшает.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Доверяют официальным данным о количестве инфицированных коронавирусом 28% опрошенных, еще 14% - не определились.

Большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", оценивая риски от эпидемии коронавируса, большинство (61%) украинцев боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.

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