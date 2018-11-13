Більшість українців на референдумі підтримають вступ до НАТО, - опитування

Ілюстративне фото (flickr.com/nato)

Кількість прихильників вступу до НАТО перевищує кількість противників

Восени 2018 року 40% українців підтримали б на референдумі вступу країни до НАТО, 36% респондентів виступають проти, 15% не підуть на референдум, а 8% не визначилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг".

Таким чином, у референдумі взяли б участь 76% громадян, а голоси розподілилися б наступним чином: 53% - за, 47% - проти.

Прозахідний вектор користується вищим рівнем підтримки серед мешканців центрально-західних регіонів, більш молодших та заможніших респондентів.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 19 жовтня - 2 листопада 2018 року серед 10 тисяч респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих територій. Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.

Нагадаємо, за даними дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року більшість громадян (52%) вважали, що Україні потрібно стати членом Європейського Союзу, тоді як приблизно третина (34%) з цим не згодні і ще 15% не могли визначитись зі своєю позицією.

Відзначимо, що за даними опитування КМІС і "Левада-центру", у вересні 2018 року об'єднатися в одну країну хотіли б 4% українців і 16% мешканців Росії. Порівняно з лютим 2018 року підтримка об'єднання серед українців не змінилася, серед жителів Росії зросла з 10% до 16%. Таким чином, загальна тенденція зберігається - майже 90% населення вважають, що Україна повинна бути незалежною державою.