Большинство украинцев на референдуме поддержат вступление в ЕС, - опрос

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Количество сторонников в 1,5 раза превышает количество противников

Осенью 2018 года половина украинцев (50%) поддержали бы на референдуме вступление страны в Европейский Союз, 30% респондентов выступают против, 7% не пойдут на референдум, а 12% не определились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и более состоятельных респондентов.

При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и лишь 11% - к Таможенному союзу России и ее сателлитов. В то же время 30% заявляют, что Украина должна быть равноудалена как от Европы, так и от России.

В то же время сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть - вступление в Таможенный союз.

Опрос Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года среди 10 тысяч респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Напомним, по данным данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не согласны и еще 15% не могли определиться со своей позицией.

Отметим, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединяться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.