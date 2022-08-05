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Большинство украинцев причисляют себя к ПЦУ. Сколько осталось сторонников Московского патриархата

Фото: Московский патриархат в Украине потерял сторонников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2022 года 72% украинцев идентифицируют себя как православных. Количество сторонников УПЦ Московского патриархата с последний год упало с 18 до 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

Доля тех, кто идентифицирует себя с Православной церковью Украины (ПЦУ), выросла за год с 42% до 54%

Также еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

Считают себя атеистами 10% украинцев.

К Украинской греко-католической церкви относятся 8% респондентов.

Протестантов в Украине 2%, представителей различных христианских церквей (например Свидетелей Иеговы) - 2%, католиков - 1%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Напомним, с началом российского вторжения в Украину 73% прихожан УПЦ Московского патриархата перестали себя идентифицировать с этой церковью. Кроме того, 35% русскоязычных украинцев перешли на украинский.

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