RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більшість українців зараховують себе до ПЦУ. Скільки залишилося прихильників Московського патріархату

Фото: Московський патріархат в Україні втратив прихильників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2022 року 72% українців ідентифікують себе як православних. Кількість прихильників УПЦ Московського патріархату з останній рік впала з 18 до 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України (ПЦУ), зросла за рік з 42% до 54%

Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Вважають себе атеїстами 10% українців.

До Української греко-католицької церкви належать 8% респондентів.

Протестантів в Україні 2%, представників різних християнських церков (наприклад Свідків Ієгови) - 2%, католиків - 1%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, з початком російського вторгнення в Україну 73% прихожан УПЦ Московського патріархату перестали себе ідентифікувати з цією церквою. Крім того, 35% російськомовних українців перейшли на українську.

Читайте РБК-Україна в Google News