Більшість українців зараховують себе до ПЦУ. Скільки залишилося прихильників Московського патріархату

Частка тих, хто ідентифікує себе з Православною церквою України (ПЦУ), зросла за рік з 42% до 54%

Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Вважають себе атеїстами 10% українців.

До Української греко-католицької церкви належать 8% респондентів.

Протестантів в Україні 2%, представників різних християнських церков (наприклад Свідків Ієгови) - 2%, католиків - 1%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.