Большинство украинцев предпочитают традиционные печатные книги

В конце 2019 года большинство украинских читателей (74%) по-прежнему предпочитает читать печатные книги. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, существенно реже украинцы предпочитают электронные книги (21%) и совсем редко - аудиокниги (4%).

rb.com.ua

Среди украинцев в возрасте от 40 лет и старше удельный вес предпочитающих читать печатные книги составляет от 80% и выше, в то время как среди более молодой части читателей "традиционалисты" встречаются существенно реже - от 60% и менее.

В то же время среди лиц моложе 40 лет предпочтения электронных книг фиксировались более, чем вдвое чаще в сравнении с представителями старших возрастных групп (примерно 35% против 15%).

Среди читателей с высшим образованием предпочтения электронных книг встречаются чаще, чем среди читателей с более низким образовательным уровнем (соответственно, 28% против примерно 15%), тогда как предпочтения печатных книг чаще фиксировались среди имеющих среднее и среднее специальное образование (соответственно, 79% и 81% против 66%).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в конце 2019 года большинство украинцев (57%) практически не читает книг.

По данным на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины прочитывает за год примерно 9 книг.