Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе

В ноябре большинство украинцев (60%) положительно относились к разведению военных сил на Донбассе, негативно - 27%, остальные не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

dif.org.ua

В то же время украинцы в большинстве с осторожностью относятся к проведению местных выборов на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей - лишь 20% говорят, что выборы следует провести как можно быстрее без всяких предпосылок. Еще 21% поддерживают проведение выборов после освобождения этих территорий от российских войск и разоружения боевиков, а 24,5% украинцев считают, что выборы можно проводить лишь через несколько лет после того, как Украина установит полный контроль над этими территориями.

dif.org.ua

Полная амнистия для всех без исключения, кто был задействован в военном конфликте на Донбассе, неприемлема для граждан - лишь 8% высказались в поддержку такого шага. Еще 22% считают, что амнистировать можно участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто совершал серьезные преступления (убийства гражданских людей, пытки и тому подобное). Четверть граждан Украины не готовы к ни одного варианту амнистии - по их мнению, нужно привлекать к ответственности всех по закону.

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года граждане считают, что первоочередными действиям президента Украины Владимира Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т. д) - 51%, снижение тарифов - 37%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев считали, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами. Оценивая успешность новой власти в деле разрешения конфликта на Донбассе, 51% считали, что она не справляется успешно, 40% - успешно. В начале ноября эти показатели были таковы: 44% на 46%.