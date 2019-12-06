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Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе

Новости » Политика     06.12.2019 - 13:10
Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе
Фото: проект "Стена" (yatsenyuk.org.ua)

Украинцы считают разведение первым шагом к установлению мира

В ноябре большинство украинцев (60%) положительно относились к разведению военных сил на Донбассе, негативно - 27%, остальные не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе

dif.org.ua

В то же время украинцы в большинстве с осторожностью относятся к проведению местных выборов на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей - лишь 20% говорят, что выборы следует провести как можно быстрее без всяких предпосылок. Еще 21% поддерживают проведение выборов после освобождения этих территорий от российских войск и разоружения боевиков, а 24,5% украинцев считают, что выборы можно проводить лишь через несколько лет после того, как Украина установит полный контроль над этими территориями.

Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе

dif.org.ua

Полная амнистия для всех без исключения, кто был задействован в военном конфликте на Донбассе, неприемлема для граждан - лишь 8% высказались в поддержку такого шага. Еще 22% считают, что амнистировать можно участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто совершал серьезные преступления (убийства гражданских людей, пытки и тому подобное). Четверть граждан Украины не готовы к ни одного варианту амнистии - по их мнению, нужно привлекать к ответственности всех по закону.

Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года граждане считают, что первоочередными действиям президента Украины Владимира Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т. д) - 51%, снижение тарифов - 37%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев считали, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами. Оценивая успешность новой власти в деле разрешения конфликта на Донбассе, 51% считали, что она не справляется успешно, 40% - успешно. В начале ноября эти показатели были таковы: 44% на 46%.

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