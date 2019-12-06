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Більшість українців підтримали розведення сил на Донбасі

Новини » Політика     06.12.2019 - 13:10
Більшість українців підтримали розведення сил на Донбасі
Фото: проект "Стіна" (yatsenyuk.org.ua)

Українці вважають розведення першим кроком до встановлення миру

У листопаді більшість українців (60%) позитивно ставилися до розведення військових сил на Донбасі, негативно - 27%, решта не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Більшість українців підтримали розведення сил на Донбасі

dif.org.ua

У той же час українці здебільшого з пересторогою ставляться до проведення місцевих виборів на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей - лише 20% говорять, що вибори слід провести якомога швидше без жодних передумов. Ще 21% підтримують проведення виборів після звільнення цих територій від російських військ та роззброєння бойовиків, а 24,5% українців вважають, що вибори можна проводити лише через кілька років після того, як Україна встановить повний контроль над цими територіями.

Більшість українців підтримали розведення сил на Донбасі

dif.org.ua

Повна амністія для всіх без винятку, хто був задіяний у військовому конфлікті на Донбасі, не прийнятна для громадян - лише 8% висловилися на підтримку такого кроку. Ще 22% вважають, що амністувати можна учасників незаконних збройних формувань, за винятком тих, хто чинив серйозні злочини (вбивства цивільних людей, тортури тощо). Чверть громадян України не готові до жодного варіанту амністії - на їхню думку, треба притягати до відповідальності усіх згідно з законом.

Більшість українців підтримали розведення сил на Донбасі

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у листопаді 2019 року громадяни вважають, що першочерговими діям президента України Володимира Зеленського та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі - 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) - 51%, зниження тарифів - 37%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці листопада 2019 року більшість українців вважали, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями. Оцінюючи успішність нової влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі, 51% вважали, що вона справляється не успішно, 40% - що успішно. На початку листопада ці показники були такі: 44% на 46%.

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