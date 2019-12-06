Більшість українців підтримали розведення сил на Донбасі

Фото: проект "Стіна" (yatsenyuk.org.ua)

Українці вважають розведення першим кроком до встановлення миру

У листопаді більшість українців (60%) позитивно ставилися до розведення військових сил на Донбасі, негативно - 27%, решта не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

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У той же час українці здебільшого з пересторогою ставляться до проведення місцевих виборів на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей - лише 20% говорять, що вибори слід провести якомога швидше без жодних передумов. Ще 21% підтримують проведення виборів після звільнення цих територій від російських військ та роззброєння бойовиків, а 24,5% українців вважають, що вибори можна проводити лише через кілька років після того, як Україна встановить повний контроль над цими територіями.

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Повна амністія для всіх без винятку, хто був задіяний у військовому конфлікті на Донбасі, не прийнятна для громадян - лише 8% висловилися на підтримку такого кроку. Ще 22% вважають, що амністувати можна учасників незаконних збройних формувань, за винятком тих, хто чинив серйозні злочини (вбивства цивільних людей, тортури тощо). Чверть громадян України не готові до жодного варіанту амністії - на їхню думку, треба притягати до відповідальності усіх згідно з законом.

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Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у листопаді 2019 року громадяни вважають, що першочерговими діям президента України Володимира Зеленського та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі - 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) - 51%, зниження тарифів - 37%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці листопада 2019 року більшість українців вважали, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями. Оцінюючи успішність нової влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі, 51% вважали, що вона справляється не успішно, 40% - що успішно. На початку листопада ці показники були такі: 44% на 46%.