Большинство украинцев уже недовольны правительством и парламентом

В конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады и Кабинета министров. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).

К спикеру парламента Дмитрию Разумкову в конце ноября положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится к Разумкова негативно, значимо выросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: 16% и 9%.

Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%).

В конце ноября к премьер-министру Алексея Гончаруку положительно относятся 11% опрошенных, отрицательно - 25%. В течение осени уменьшалась доля тех, кто не знает Гончарука 49% в сентябре, 48% - в октябре, 40% в начале ноября, 36% - в конце ноября. В то же время увеличивалось доля тех, кто относится к нему негативно: 9% в сентябре, 14% - в октябре, 18% в начале ноября, 25% - в конце ноября.

По данным КМИС, оценка работы Верховной рады и Кабинета министров ухудшается с октября.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью'ю с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в течение осени доля тех, кто относится к президенту Владимиру Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

Отметим, по данным опроса КМИС, большинство украинцев считают, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами.