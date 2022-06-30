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Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой: в какие сроки

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 13:15
Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой: в какие сроки Фото: домой планируют вернуться 87% беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По данным на середину июня, 18% украинцев изменили свое место жительства из-за войны. Большинство из них планируют вернуться домой, но не сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 87% опрошенных выражают намерение вернуться домой: 15% - в ближайшее время, 24% - хотят вернуться, но еще подождут, 48% - вернутся, но после окончания войны. Кроме того, 8% отметили, что уже не вернутся домой.

Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой: в какие сроки

По сравнению с апрелем уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, растет количество тех, кто вернется после войны, или же вообще не вернется.

Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой: в какие сроки

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинский мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данному опросу социологической группы "Рейтинг", сегодня 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в привычном режиме, 18% - работают дистанционно, 7% - нашли новое место труда. Несмотря на это треть таких опрошенных (35%) до сих пор не работают.

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