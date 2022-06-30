Більшість українських біженців хочуть повернутися додому: в які терміни

За даними на середину червня, 18% українців змінили своє місце проживання через війну. Більшість з них планують повернутися додому, але не одразу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

За даними опитування, 87% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 15% - найближчим часом, 24% - хочуть повернутися, але ще почекають, 48% - повернуться, але після закінчення війни. Крім того, 8% зазначили, що вже не повернуться додому.

У порівнянні із квітнем зменшується кількість тих, хто планує повертатися негайно, зростає кількість тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.

Опитування проведене 18-19 червня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.