На большинство стран Европы завтра обрушится жара

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве страны Европы завтра ожидается до +37

Погода в Европе завтра, 26 июня, ожидается жаркой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщила Диденко, жара, которая в течение июня удерживалась в Украине, отступает и движется в Европу.

По данным синоптика, во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии воздух прогреется до +30+37 градусов.

"Завтра на большинство стран континента обрушится лютая жара...И это - без единой капли дождя", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается преимущественно сонячена погода, температура воздуха днем ожидается от +21 до +31, а ночью столбики термометров опустятся до +16.

Отметим, по данным синоптиков, сегодня на юге Украины возможна гроза и порывы ветра до 20 м/с. А с четверга, 27 июня, в Украину придет похолодание и грозовые дожди. Диденко также сообщала, что 28-30 июня в большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха до +23 градусов.