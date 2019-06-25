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На більшість країн Європи завтра обрушиться спека

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 12:45
На більшість країн Європи завтра обрушиться спека
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості країни Європи завтра очікується до +37

Погода в Європі завтра, 26 червня, очікується спекотною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталі Діденко у Facebook.

Як повідомила Діденко, спека, яка протягом червня утримувалася в Україні, відступає і рухається до Європи.

За даними синоптика, у Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швейцарії, Бельгії, Італії, Чехії, Румунії, Сербії, Австрії, Данії, Хорватії, Словаччині повітря прогріється до +30+37 градусів. 

"Завтра на більшість країн континенту обрушиться люта спека...І це - без жодної краплі дощу", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується переважно сонячена погода, температура повітря вдень очікується від +21 до +31, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +16. 

Зазначимо, за даними синоптиків, сьогодні на півдні України можлива гроза та пориви вітру до 20 м/с. А з четверга, 27 червня, в Україну прийде похолодання та грозові дощі. Діденко також повідомляла, що 28-30 червня в більшості областей України очікується пониження температури повітря до +23 градусів.

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