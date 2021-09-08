UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Большинство школ на Прикарпатье с 13 сентября перейдут на дистанционное обучение

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ивано-Фракновской области вакцинированы 80% штата только в 15 учебных заведениях. С понедельника, 13 сентября, они продолжат работу в обычном режиме. Остальные школы региона перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной администрации Светлану Онищук.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения обычного режима работы (учебных заведений - ред.) является вакцинация более 80% педагогов", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Глава ОГА добавила, что на сегодняшний день в области провакцинировано только 29% учителей. "15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%", - уточнила она, добавив, что эти школы продолжат работу в обычном режиме.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учреждений образования сделали прививку от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьКоронавирусВакцинация