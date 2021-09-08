Большинство школ на Прикарпатье с 13 сентября перейдут на дистанционное обучение

В Ивано-Фракновской области вакцинированы 80% штата только в 15 учебных заведениях. С понедельника, 13 сентября, они продолжат работу в обычном режиме. Остальные школы региона перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной администрации Светлану Онищук .

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения обычного режима работы (учебных заведений - ред.) является вакцинация более 80% педагогов", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Глава ОГА добавила, что на сегодняшний день в области провакцинировано только 29% учителей. "15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%", - уточнила она, добавив, что эти школы продолжат работу в обычном режиме.