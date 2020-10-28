Большинство проголосовавших на местных выборах были старше 50 лет

На местных выборах, которые прошли в Украине 25 октября, наиболее активными были старше избиратели. Больше половины 56% из пришедших участки были люди старше 50 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%.

Об этом свидетельствуют данные электорально-поведенческого исследования Социологической группы "Рейтинг" в день выборов

В то же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.

Наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 25 октября по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%

Напомним, Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине 25 октября, которая составила 36,88%.

Как сообщало РБК-Украина, низкая явка на местных выборах в Украине могла быть из-за большого разочарования украинцев в политических партиях. Избиратели увидели крайне бессодержательную кампанию и программы.