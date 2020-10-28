Більшість виборців на місцевих виборах були старше 50 років

На місцевих виборах, які пройшли в Україні 25 жовтня, найактивнішими були старші виборці. Більше половини 56% з тих, хто прийшов ділянки були люди старше 50 років, при тому, що в загальній структурі виборців їхня частка становить 45%.

Про це свідчать дані електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" в день виборів

У той же час, молодь була менш активною - лише 11% з тих, хто прийшов на вибори, були люди у віці 18-29 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 18%.

Найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся переважно в містах, частіше у чоловіків. У регіональному розрізі частіше на Сході і Півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 25 жовтня по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, що взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%

Нагадаємо, Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня, яка склала 36,88%.

Як повідомляло РБК-Україна, низька явка на місцевих виборах в Україні могла бути через велике розчарування українців у політичних партіях. Виборці побачили вкрай беззмістовну кампанію і програми.