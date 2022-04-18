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Большинство японцев поддерживают санкции против России, несмотря на повышение цен

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Токио, Понедельник 18 апреля 2022 05:00
Большинство японцев поддерживают санкции против России, несмотря на повышение цен Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Опрос Kyodo News, проведенный в Японии, показал, что более семи из десяти японцев поддерживают экономические санкции против России из-за ее войны в Украине. Многие японцы не против введенных ограничений, даже если санкции негативно отразятся на японской экономике и их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В ходе двухдневного телефонного опроса японцев, имеющих право голоса, 73,7% респондентов считают необходимым сохранить санкции, и только 22,1% заявили, что в их сохранении нет необходимости. Что касается реакции правительства на агрессию Москвы против Украины, то 62,6% одобряют ее действия, а 30,7% не одобряют.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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