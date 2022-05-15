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Большинство поляков одобряют эмбарго на нефть и газ из России

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Варшава, Воскресенье 15 мая 2022 12:46
Большинство поляков одобряют эмбарго на нефть и газ из России Фото: эмбарго на нефть и газ одобряют 73% поляков (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Три четверти жителей Польши (73%) поддерживают эмбарго на импорт нефти и газа из России. Против выступают 11,7% респондентов, а 15,3% не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос центра SW Research для издания Rzeczpospolita.

Большинство поляков одобряют эмбарго на нефть и газ из России

Как отмечается издание, Польша и Болгария уже отрезаны от российского газа решением российского "Газпрома", который прекратил подачу газа в обе страны из-за того, что они отказались платить за сырье в рублях.

Украина призывает к полному эмбарго на энергоресурсы из России, подчеркивая, что Россия финансирует войну, за счет денег от торговли энергоресурсами. В рамках пятого пакета санкций ЕС уже ввел эмбарго на импорт угля из России. В настоящее время ЕС обсуждает свой шестой пакет санкций против России, который включает введение эмбарго на нефть из России.

Введение ограничений поддерживают 4 из 5 респондентов из городов с населением от 200 тысяч более человек до 499 тысяч человек. Реже других идею поддерживают люди в возрасте 25-34 лет (64%).

Исследование проведено исследовательским агентством SW Research 10-11 мая 2022 года среди 800 человек. Структура выборки была скорректирована таким образом, чтобы она соответствовала структуре поляков старше 18 лет по основным характеристикам.

Напомним, 80% европейцев одобряют экономические санкции против России из-за вторжения в Украину.

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