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Більшість поляків схвалюють ембарго на нафту і газ з Росії

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Варшава, Неділя 15 травня 2022 12:46
Більшість поляків схвалюють ембарго на нафту і газ з Росії Фото: ембарго на нафту і газ схвалюють 73% поляків (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Три чверті жителів Польщі (73%) підтримують ембарго на імпорт нафти і газу з Росії. Проти виступають 11,7% респондентів, а 15,3% не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру SW Research для видання Rzeczpospolita.

Більшість поляків схвалюють ембарго на нафту і газ з Росії

Як зазначається видання, Польща і Болгарія вже відрізані від російського газу рішенням російського "Газпрому", який припинив подачу газу в обидві країни через те, що вони відмовилися платити за сировину в рублях.

Україна закликає до повного ембарго на енергоресурси з Росії, підкреслюючи, що Росія фінансує війну, за рахунок грошей від торгівлі енергоресурсами. В рамках п'ятого пакету санкцій ЄС вже ввів ембарго на імпорт вугілля з Росії. Зараз ЄС обговорює свій шостий пакет санкцій проти Росії, який включає введення ембарго на нафту з Росії.

Введення обмежень підтримують 4 з 5 респондентів з міст з населенням від 200 тисяч більше осіб до 499 тисяч осіб. Рідше за інших ідею підтримують люди у віці 25-34 років (64%).

Дослідження проведене дослідницьким агентством SW Research 10-11 травня 2022 року серед 800 осіб. Структура вибірки була скоригована таким чином, щоб вона відповідала структурі поляків старше 18 років за основними характеристиками.

Нагадавши, 80% європейців схвалюють економічні санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

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