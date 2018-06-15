Большинство ОТО не были готовы к взятию переложенных на них государством функций, - эксперт

По словам эксперта, большинство общин достаточно слабые в разработке проектов

Специалист по финансовому управлению и местным бюджетам программы DOBRE Ангела Бочи сообщила, что большинство ОТО не были готовы к взятию переложенных на них государством функций. Об этом она сказала на конференции "Как распоряжаются средствами объединенные общины", передает корреспондент РБК-Украина.

"Одной из самых больших проблем, согласно исследованию, стало несоответствие программ социального развития целям и стратегиям. Когда стратегия одна, а документы и программа совсем другая. Большинство общин достаточно слабые в разработке проектов. Следующей проблемой было администрирование налоговых и неналоговых поступлений. Большинство ОТО пока что не были готовы к взятию переведенных на них государством функций", - сообщила она.

По словам Бочи, каждая община получила отчет, который состоит из 90 страниц, с рекомендациями.

"Тот анализ, который мы проводили в 50 общинах, мы хотели выявить, насколько они придерживаются законодательства. Мы оценивали все процессы... Каждая община получила отчет из 90 страниц. Каждая община получила подробный план улучшения финансового управления. Мы предоставляли общинам конкретные примеры документов", - добавила она.

Напомним, директор региональной миссии Агентства США по международному развитию в Украине и Беларуси Сюзан Фриц отметила, что каждая община получила адаптированный план действий по шагами, которые им надо принять.