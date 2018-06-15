Більшість ОТГ не були готові до взяття перекладених на них державою функцій, - експерт

За словами експерта, більшість громад досить слабкі у розробці проектів

Спеціаліст з фінансового управління та місцевих бюджетів програми DOBRE Ангела Бочі повідомила, що більшість ОТГ не були готові до взяття перекладених на них державою функцій. Про це вона сказала на конференції "Як розпоряджаються коштами об'єднані громади", передає кореспондент РБК-Україна.

"Однією з найбільших проблем, згідно із дослідженням, стала невідповідність програм соціального розвитку цілям та стратегіям. Коли стратегія одна, а документи та програма зовсім інша. Більшість громад досить слабкі у розробці проектів. Наступною проблемою було адміністрування податкових і неподаткових надходжень. Більшість ОТГ поки що не були готові до взяття перекладених на них державою функцій", - повідомила вона.

За словами Бочі, кожна громада отримала звіт, який складається з 90 сторінок, з рекомендаціями.

"Той аналіз, який ми проводили в 50 громадах, ми хотіли виявити, наскільки вони дотримуються законодавства. Ми оцінювали всі процеси… Кожна громада отримала звіт із 90 сторінок. Кожна громада отримала детальний план покращення фінансового управління. Ми надавали громадам конкретні приклади документів", - додала вона.

Нагадаємо, директор регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні та Білорусі Сюзан Фріц зазначила, що кожна громада отримала адаптований план дій з кроками, які їм треба прийняти.